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Сегодня, 03:03

Азаренко проиграла Гарсия в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре

Евгений Козинов
Корреспондент
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла выйти в полуфинал турнира в Гвадалахаре. В двух сетах она проиграла француженке Каролин Гарсия — 3:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 38 минут.

За выход в финал Гарсия сыграет с победительницей матча Эмилиана Аранго (Колумбия) - Мария Саккари (Греция).

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open AKRON Presented by SANTANDER

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каролин Гарсия (Франция) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 6:3, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/guadalajara1/2023/
Теннис
Виктория Азаренко
Каролин Гарсия
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