Азаренко проиграла Гарсия в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре

Сегодня, 03:03
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла выйти в полуфинал турнира в Гвадалахаре. В двух сетах она проиграла француженке Каролин Гарсия — 3:6, 4:6.
Матч продолжался 1 час 38 минут.
За выход в финал Гарсия сыграет с победительницей матча Эмилиана Аранго (Колумбия) - Мария Саккари (Греция).
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Guadalajara Open AKRON Presented by SANTANDER
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Каролин Гарсия (Франция) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 6:3, 6:4