Азаренко проиграла Векич на турнире в Цинциннати

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла выйти в третий круг турнира в Цинциннати. В трех сетах она проиграла хорватке Донне Векич — 6:3, 3:6, 4:6.

Следующей соперницей хорватской теннисистки будет Онс Жабер из Туниса.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Донна Векич (Хорватия) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 3:6, 6:3, 6:4

Коко Гауфф (США) — Майар Шериф (Египет) — 6:2, 6:2