Азаренко — об объявлениях про отсутствие рукопожатий: «Решение запоздало на 18 месяцев»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала решение организаторов турнира в Вашингтоне объявлять зрителям об отсутствии рукопожатий между спортсменками из России и Белоруссии и украинскими теннисистками.

«Как долго мы еще будем говорить? Это настолько важно? Интересно ли людям, что журналисты постоянно пишут об одном и том же? Такого рода решение — что-то объяснять болельщикам — уже запоздало на 18 месяцев», — сказала Азаренко пресс-конференции.

Перед матчем Свитолиной и Азаренко в США объявили, что рукопожатия не будет. Публика не стала освистывать ни одну из спортсменок после матча.

В матче второго круга белоруска проиграла украинке со счетом 6:7 (2:7), 4:6.