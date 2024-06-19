Азаренко прошла в четвертьфинал турнира в Берлине

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла турчанку Зейнеп Сонмез во втором круге турнира в Берлине — 6:3, 6:3. Игра продолжалась 1 час 30 минут.

Азаренко выполнила одну подачу навылет, реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов и допустила четыре двойные ошибки. Сонмез допустила две двойные ошибки, выполнила одну подачу навылет и реализовала два брейк-пойнта из семи.

Азаренко в четвертьфинале сыграет с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия, Q) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 6).

Берлин (Германия)

Турнир WTA ecotrans Ladies Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Зейнеп Сонмез (Турция, Q) — 6:3, 6:3