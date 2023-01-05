Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Сегодня, 09:31
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь во втором круге турнира в Аделаиде (Австралия). Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5.
Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут.
В четвертьфинале турнира Азаренко встретится с Линдой Носковой из Чехии. Матч пройдет 6 января.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 1
Призовой фонд 826 837 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Виктория Азаренко (Белоруссия) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:2, 7:5