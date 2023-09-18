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Сегодня, 21:27

Азаренко вышла во второй круг турнира в Гвадалахаре

Руслан Минаев
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Белоруска Виктория Азаренко обыграла американку Робин Монтгомери в первом круге турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика) — 6:1, 6:1. Матч длился 1 час 10 минут.

10-я сеянная на турнире во втором круге встретится с украинкой Даяной Ястремской.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open AKRON Presented by SANTANDER

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 10) — Робин Монтгомери (США) — 6:1, 6:1

Магдалена Фрех (Польша) — Камила Осорио (Колумбия) — 6:1, 6:2

Сторм Хантер (Австралия) — Ирина Шиманович (Белоруссия) — 6:3, 6:4

Теннис
Виктория Азаренко
0
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