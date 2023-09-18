Азаренко вышла во второй круг турнира в Гвадалахаре

Белоруска Виктория Азаренко обыграла американку Робин Монтгомери в первом круге турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика) — 6:1, 6:1. Матч длился 1 час 10 минут. 10-я сеянная на турнире во втором круге встретится с украинкой Даяной Ястремской. Гвадалахара (Мексика) Турнир WTA Guadalajara Open AKRON Presented by SANTANDER Призовой фонд 2 788 468 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Виктория Азаренко (Белоруссия, 10) — Робин Монтгомери (США) — 6:1, 6:1 Магдалена Фрех (Польша) — Камила Осорио (Колумбия) — 6:1, 6:2 Сторм Хантер (Австралия) — Ирина Шиманович (Белоруссия) — 6:3, 6:4