Азаренко вышла во второй круг турнира в Гвадалахаре

Сегодня, 21:27
Белоруска Виктория Азаренко обыграла американку Робин Монтгомери в первом круге турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика) — 6:1, 6:1. Матч длился 1 час 10 минут.
10-я сеянная на турнире во втором круге встретится с украинкой Даяной Ястремской.
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Guadalajara Open AKRON Presented by SANTANDER
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Виктория Азаренко (Белоруссия, 10) — Робин Монтгомери (США) — 6:1, 6:1
Магдалена Фрех (Польша) — Камила Осорио (Колумбия) — 6:1, 6:2
Сторм Хантер (Австралия) — Ирина Шиманович (Белоруссия) — 6:3, 6:4