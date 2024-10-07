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Сегодня, 14:19

Бадоса извинилась за фотографию, в которой увидели расизм

Сергей Разин
корреспондент
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Испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала свою фотографию из ресторана, которая была удалена тренером.

«Никогда не думала, что это воспримется таким образом. Мы не имитировали азиатов. Я баловалась со своим лицом и морщинами. Я люблю Азию, одни из моих любимых людей, у меня много азиатских друзей. Они самые добрые.

Очень извиняюсь, не знала, что это оскорбительно по отношению к расизму. Моя ошибка. Я беру на себя полную ответственность. Эти ошибки меня научат. Надеюсь, вы понимаете... Люблю вас всех", — написала Бадоса в соцсетях.

Ранее тренер Бадосы выложил фото теннисистки, на котором она оттягивает веки палочками для еды.

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