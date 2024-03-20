Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

20 марта, 08:44

Бадоса — о ситуации Соболенко: «Я знаю, через что она проходит»

Алина Савинова
Теннисистка Паула Бадоса.
Паула Бадоса.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Испанка Паула Бадоса ответила на вопрос о ситуации белорусской теннисистки Арины Соболенко в преддверии их матча на турнире в Майами.

«Я не хочу это комментировать. Но, конечно, как я уже говорила, она одна из моих лучших подруг. Вчера я много с ней разговаривала. Сегодня утром то же самое. Так что я знаю, через что она проходит. Я знаю всю ситуацию. Меня это немного шокирует, потому что она моя лучшая подруга, и я не хочу, чтобы она страдала. Это очень тяжелая ситуация. И я обещала ей, что не буду говорить об этом», — приводит Marca слова Бадосы.

19 марта стало известно о смерти экс-хоккеиста Константина Кольцова в Майами, с которым Соболенко состояла в отношениях. Полиция Майами назвала самоубийство предполагаемой причиной смерти Кольцова.

Матч между Соболенко и Бадосой в рамках второго круга турнира в Майами пройдет 21 марта.

Источник: https://www.marca.com/tenis/masters-1000-miami/2024/03/20/65fa72f722601ddd288b457b.html
Теннис
Арина Соболенко
1
0
Читайте также
«Вашингтон» победил «Детройт» в матче НХЛ
Кузяев дал интервью на французском языке после матча с «Лансом»
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Калинская сыграет с Ван Сиюй на турнире в Майами

Возняцки: «Я сказала Арине Соболенко, что буду рядом, если ей что-то понадобится»