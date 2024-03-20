Бадоса — о ситуации Соболенко: «Я знаю, через что она проходит»

Испанка Паула Бадоса ответила на вопрос о ситуации белорусской теннисистки Арины Соболенко в преддверии их матча на турнире в Майами.

«Я не хочу это комментировать. Но, конечно, как я уже говорила, она одна из моих лучших подруг. Вчера я много с ней разговаривала. Сегодня утром то же самое. Так что я знаю, через что она проходит. Я знаю всю ситуацию. Меня это немного шокирует, потому что она моя лучшая подруга, и я не хочу, чтобы она страдала. Это очень тяжелая ситуация. И я обещала ей, что не буду говорить об этом», — приводит Marca слова Бадосы.

19 марта стало известно о смерти экс-хоккеиста Константина Кольцова в Майами, с которым Соболенко состояла в отношениях. Полиция Майами назвала самоубийство предполагаемой причиной смерти Кольцова.

Матч между Соболенко и Бадосой в рамках второго круга турнира в Майами пройдет 21 марта.