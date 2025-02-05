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Сегодня, 16:20

Бадоса призналась, что боролась с депрессией из-за сравнений с Шараповой

Алина Савинова
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Испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, как реагировала на сравнения с россиянкой Марией Шараповой в начале своей профессиональной карьеры.

«Я пережила депрессию, и у меня были проблемы с ментальным здоровьем. Я была хороша по юниорам, но переход в профессионалы был непростым. Ты проигрываешь, а люди ждут, что ты станешь следующей Шараповой. Они удивлялись, почему я еще не в первой десятке, но в тот момент я даже не входила в первую сотню. Ожидания были очень высокими, но по уровню я еще не была готова к такому», — приводит Tennis World USA слова Бадосы.

Также испанка добавила, что Шарапова всегда ее вдохновляла не только своей игрой, но и образом жизни в целом.

Шарапова является победительницей пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Всего она завоевала 39 титулов на уровне WTA. Россиянка завершила спортивную карьеру в 2020 году.

Бадоса дебютировала во взрослом туре в 2012-м. На ее счету четыре победы в турнирах WTA в одиночном разряде.

Источник: Tennis World USA
Теннис
Мария Шарапова
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