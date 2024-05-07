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Сегодня, 21:11

Бадоса — об Андреевой: «У Мирры большое будущее, она потрясающий игрок»

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Испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась эмоциями после победы над россиянкой Миррой Андреевой в матче первого круга турнира в Риме.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу 126-й ракетки мира.

«У Мирры большое будущее, она потрясающий игрок. Я следовала своему игровому плану на протяжении всего матча и очень рада, что все прошло достаточно хорошо. Когда ты очень конкурентоспособна и молода, как Мирра, тебе приходится управлять своими эмоциями. Я думаю, что она легко справится с этим», — сказала Бадоса на пресс-конференции.

Мирра Андреева проиграла Пауле Бадосе. Мирра безнадежно уступила на старте турнира в Риме. По ходу матча она говорила, что не удивлена своей игре

В следующем круге Бадоса сыграет против представительницы США Эммой Наварро. Матч состоится 10 мая. Начало — в 12.00 мск.

Действующим победителем турнира в Риме является Елена Рыбакина из Казахстана.

Теннис
Мирра Андреева
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Стала известна соперница Кудерметовой во втором круге турнира в Риме