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Сегодня, 14:31

Бадоса рассказала, какую мечту надеется осуществить вместе с Циципасом

Алина Савинова
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Испанская теннисистка Паула Бадоса мечтает о том, чтобы она и ее молодой человек Стефанос Циципас выиграли Открытый чемпионат Австралии или любой другой турнир «Большого шлема» в одном и том же году.

«Мне это приснилось в январе прошлого года, когда я увидела, как он играет в финале в Мельбурне. Это удивительная мечта, и я надеюсь, что однажды мы сможем осуществить ее. Мы оба очень много работаем, но в то же время стараемся получать удовольствие от игры. На корте мы усердно тренируемся, каждое утро мотивируем друг друга, чтобы быть лучшей версией себя», — приводит Tennis World слова Бадосы.

25-летняя Бадоса является победительницей трех турниров WTA и бывшей второй ракеткой мира. На счету 25-летнего Циципаса 11 побед на турнирах ATP, также он дважды выходил в финал турниров «Большого шлема».

28 августа Бадоса сообщила, что досрочно завершает сезон-2023 из-за травмы. В мае спортсменка получила стрессовый перелом позвонка поясничного отдела.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Stories/137196/paula-badosa-shares-amazing-dream-she-is-hoping-to-achieve-with-stefanos-tsitsipas/
Теннис
Стефанос Циципас
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