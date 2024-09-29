Бадоса обыграла Шрамкову и вышла в 1/8 финала турнира в Пекине

Испанская теннисистка Паула Бадоса в третьем круге турнира в Пекине обыграла чешку Ребекку Шрамкову со счетом 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. На счету 26-летней испанки 3 эйса, 5 двойных ошоибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. В 1/8 финала турнира Бадоса встретится с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) — Джессика Пегула (США). Пекин (Китай) Турнир WTA China Open Открытые корты, хард Одиночный разряд Третий круг Паула Бадоса (Испания, 15) — Ребекка Шрамкова (Словакия, Q) — 7:5, 7:5