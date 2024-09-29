Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 07:58

Бадоса обыграла Шрамкову и вышла в 1/8 финала турнира в Пекине

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Испанская теннисистка Паула Бадоса в третьем круге турнира в Пекине обыграла чешку Ребекку Шрамкову со счетом 7:5, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. На счету 26-летней испанки 3 эйса, 5 двойных ошоибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В 1/8 финала турнира Бадоса встретится с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) — Джессика Пегула (США).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Паула Бадоса (Испания, 15) — Ребекка Шрамкова (Словакия, Q) — 7:5, 7:5

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Глушенков появился в нескромной футболке, Лусиану жестко били ниже пояса, Караваев все разрушил, но это была игра уровня Лиги чемпионов. Что случилось в матче «Краснодар» – «Зенит»
Спрос на квартиры в новостройках России снизился на 20%
Гендиректор «Ромы» ушла в отставку после скандала с увольнением Де Росси
На совете ISU в Лозанне рассмотрят вопрос по допуску россиян на международные старты
WP узнала о рекомендации США Израилю не проводить операцию в Ливане
Невролог рассказала о причинах постоянной сонливости
Сегодня
Вчера
Неделя