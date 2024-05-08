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Сегодня, 12:49

Бадоса заявила о расставании с Циципасом и сравнила их отношения историей Шараповой

Виктория Кравченко
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Испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала о расставании с теннисистом из Греции Стефаносом Циципасом. В посте девушка объяснила, что они остались в хороших отношениях.

«Когда у нас по отдельности все было хорошо — отношения тоже были хорошими. В другие моменты у нас отдельные карьеры, проблемы, и иногда лучше все это отделить.

Это очень напоминает мне историю Марии Шараповой и Григора Димитрова. Ты встречаешь нужного человека, но, возможно, в неправильный момент. Немного похоже на это», — написала Бадоса.

Она пожелала всего наилучшего Циципасу и поблагодарила семью и друзей за поддержку.

7 мая в матче первого круга турнира в Риме Бадоса обыграла россиянку Мирру Андрееву со счетом 6:2, 6:3.

 

Теннис
Григор Димитров
Мария Шарапова
Стефанос Циципас
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