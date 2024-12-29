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Сегодня, 12:06

Панова и Ханьюй проиграли Бадосе и Жабер в первом круге парного турнира в Брисбене

Руслан Минаев
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Россиянка Александра Панова и китаянка Го Ханьюй не смогли пробиться в четвертьфинал парного турнира в Брисбене.

В первом круге они проиграли дуэту Паула Бадоса/Онс Жабер (Испания/Тунис) в трех сетах со счетом 4:6, 7:5, 8:10. Матч длился 1 час 43 минуты.

За выход в полуфинал Бадоса и Жабер сыграют с победительницами матча Надежда Киченок/Сара Соррибес Тормо (Украина/Испания) — Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Паула Бадоса/Онс Жабер (Испания/Тунис) — Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/Россия, 4) — 6:4, 5:7, 10:8

Теннис
Онс Жабер
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