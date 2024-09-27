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Сегодня, 12:25

Калинская одержала победу над Баптист во втором круге «тысячника» в Пекине

Алина Савинова
Анна Калинская.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Пекине.

В матче второго раунда 14-я ракетка мира за 2 часа 58 минут обыграла американку Хэйли Баптист — 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).

За игру Калинская 3 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Баптист 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Следующей соперницей россиянки станет победительница пары Лейла Фернандес (Канада, 20) — Пейтон Стирнс (США).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Калинская (Россия, 10) — Хэйли Баптист (США, Q) — 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5)

Теннис
Анна Калинская

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