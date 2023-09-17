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Сегодня, 15:11

Крейчикова — о победе в Сан-Диего: «Приехала сюда в надежде выиграть хотя бы один матч»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова прокомментировала победу на турнире WTA 500 в Сан-Диего. В финале он обыграла американку Софию Кенин со счетом 6:4, 2:6, 6:4.

«Это была большая битва. Я знала, что будет трудно, что Кенин будет бороться за каждый мяч и что она будет бороться до конца. Я приехала сюда с не очень хорошей статистикой после травмы, не выиграла ни одного матча. Поэтому я очень надеялась и верила, что смогу выиграть хотя бы одну игру, а дальше все пойдет своим чередом. Это очень приятно — находится здесь и выигрывать титул», — приводит слова Крейчиковой WTA.

Для Крейчиковой это второй титул в 2023 году в одиночном разряде и шестой в карьере.

Также 27-летняя чешка в Сан-Диего одержала победу в парном разряде. Это первый дубль сезона-2023 в туре на турнирах категорий WTA 500 и выше.

Теннис
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