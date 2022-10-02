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Сегодня, 15:45

Барбора Крейчикова выиграла турнир в Таллине

Иван Шитик
Корреспондент

27-я ракетка мира чешка Барбора Крейчикова переиграла эстонку Анетт Контавейт в финале турнира в Таллине. Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты.

В активе Крейчиковой стало четыре титула под эгидой WTA в одиночном разряде, включая победу на «Ролан Гаррос» 2021 года. Чешка является олимпийской чемпионкой Игр в Токио в парном разряде.

Таллин (Эстония)

Турнир WTA Tallinn Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Барбора Крейчикова (Чехия, 7) — Анетт Контавейт (Эстония, 1) — 6:2, 6:3

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