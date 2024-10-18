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Сегодня, 15:50

Бадоса вышла в полуфинал турнира в Нинбо, где сыграет с Касаткиной

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Испанская теннисистка Паула Бадоса одержала победу над бразильянкой Беатрис Хаддад Майей в четвертьфинале турнира WTA 500 в Нинбо — 6:3, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Хаддад Майя 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. У Бадосы 3 эйса, 4 двойные и 3 реализованных брейка из 5 заработанных.

В полуфинале соревнований Бадоса сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 922 573 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Паула Бадоса (Испания, 8) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 6) — 6:3, 6:2

Дарья Касаткина

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