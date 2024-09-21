Полина Кудерметова проиграла Хаддад Майе в четвертьфинале турнира в Сеуле

Российская теннисистка Полина Кудерметова проиграла бразильянке Беатрис Хаддад Майе в четвертьфинале турнира в Сеуле — 2:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час 18 минут. 21-летняя россиянка 1 раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнта (из 8).

В полуфинале Хаддад Майя сыграет с победительницей матча Виктория Томова (Болгария) — Вероника Кудерметова (Россия).

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 3) — Полина Кудерметова (Россия, LL) — 6:2, 6:1