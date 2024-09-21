Вероника Кудерметова проиграла Хаддад Майе в полуфинале турнира в Сеуле

Россиянка Вероника Кудерметова проиграла бразильянке Беатрис Хаддад Майе в полуфинале турнира в Сеуле — 4:6, 4:6.

Матч длился 1 час 45 минут. 17-я ракетка мира Майя сделала за игру 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. У 44-й ракетки мира Кудерметовой — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале Майя победила младшую сестру Вероники Кудерметовой Полину со счетом 6:2, 6:1.

Бразильянка вышла в финал и встретится с победительницей матча между россиянками Дианой Шнайдер и Дарьей Касаткиной.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 3) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:4, 6:4