Соболенко заявила, что готова показать свою лучшую игру в «Битве полов» с Кирьосом

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением о предстоящем выставочном матче против австралийца Ника Кирьоса.

«Битва полов» пройдет 28 декабря в Дубае (ОАЭ).

«Я испытываю огромное уважение к Билли Джин Кинг и к тому, что она сделала для женского тенниса. Горжусь тем, что представлю женский теннис и стану частью современной интерпретации культового матча «Битва полов». Дубай — мой дом, и этот город любит масштабные и зрелищные мероприятия. Я очень уважаю Ника и его талант, но не сомневайтесь: я готова показать свою лучшую игру», — цитирует Соболенко The Independent.

27-летняя Соболенко — первая ракетка мира. Она является победительницей 21 турнира WTA в одиночном разряде, в том числе 4 «Больших шлемов».

30-летний Кирьос на данный момент занимает 652-е место в рейтинге ATP. За карьеру он завоевал 7 титулов в одиночном разряде. В 2022 году австралиец стал финалистом Уимблдона.