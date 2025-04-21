Соболенко — о настрое на финал в Штутгарте: «Как никогда хочу побеждать»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своем настрое на финальный матч на турнире в Штутгарте.

26-летняя спортсменка поборется за трофей с представительницей Латвии Еленой Остапенко. Игра пройдет 21 апреля и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Я как никогда хочу продолжать выигрывать матчи и побеждать на каждом турнире. Не чувствую давления, потому что для меня это привилегия. Я хорошо ее знаю и понимаю, что должна быть очень агрессивной, чтобы не дать ей захватить инициативу», — цитирует Соболенко Punto de Break.

Соболенко является победительницей 19 турниров WTA в одиночном разряде. На счету Остапенко 8 титулов.