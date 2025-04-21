Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 09:44

Соболенко — о настрое на финал в Штутгарте: «Как никогда хочу побеждать»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своем настрое на финальный матч на турнире в Штутгарте.

26-летняя спортсменка поборется за трофей с представительницей Латвии Еленой Остапенко. Игра пройдет 21 апреля и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Я как никогда хочу продолжать выигрывать матчи и побеждать на каждом турнире. Не чувствую давления, потому что для меня это привилегия. Я хорошо ее знаю и понимаю, что должна быть очень агрессивной, чтобы не дать ей захватить инициативу», — цитирует Соболенко Punto de Break.

Соболенко является победительницей 19 турниров WTA в одиночном разряде. На счету Остапенко 8 титулов.

Теннис
Арина Соболенко
Читайте также
Что не так с исторической победой «Спартака», которую назвали «мегапозором»
В Россию прибыл с визитом султан Омана. Что нужно знать
В Алматы умерли два участника полумарафона
Дело сестер Хачатурян. Суд готов определить степень вины их отца
Конор Макгрегор дал интервью известному журналисту Такеру Карлсону
Путин рассказал подробности удара ВС РФ по Сумам
Популярное видео
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Авангард» и «Салават» продолжают сопротивление
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Трактор» повел 3-1, «Динамо» сравняло счет с «Ак Барсом»
Панарин угодил в секс-скандал
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя