Соболенко — о победе на турнире в Майами: «Я невероятно довольна результатом и своим выступлением»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями после победы на турнире в Майами.

В финале «тысячника» первая ракетка мира обыграла американку Джессику Пегулу в двух сетах — 7:5, 6:2.

«Наконец-то мне удалось показать свой лучший теннис в финале, и я невероятно довольна результатом и своим выступлением. Выходя на этот матч, я дала себе установку: что бы ни случилось, оставаться в игре, сосредоточиться на себе и бороться за каждое очко. Честно признаться, я не хотела проигрывать еще один финал. Проиграть решающий матч — это очень тяжело», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Также она обратилась к своей команде, сопроводив речь фирменными шутками.

«Я не помню имен этих ребят, так что просто скажу спасибо команде. Вы не моя команда, вы моя семья. К сожалению, мы проводим вместе 24/7, но я так сильно вас люблю. Я не простой человек, но я также стараюсь делать все возможное. Я люблю вас, ребята. Спасибо моему молодому человеку, я тебя очень люблю», — добавила белоруска.

26-летняя Соболенко завоевала второй титул в этом сезоне и 19-й в карьере, в том числе восьмой на уровне WTA 1000.