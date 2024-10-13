Соболенко — о третьей подряд победе в Ухане: «Это звучит безумно»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от третьей подряд победы на турнире в Ухане. В финале, который прошел 13 октября, вторая ракетка мира обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 5:7, 6:3.

«Это звучит безумно. В этом месте определенно чувствуешь себя как дома. Спасибо вам, ребята, за то, что пришли и создали сегодня потрясающую атмосферу. Хотя вы и поддерживали Циньвэнь, мне очень понравилось играть перед вами. Я уверена, что нам предстоит сыграть еще много финалов друг против друга. Я обязательно вернусь еще более сильной, чем в этом году, и сделаю все возможное, чтобы сохранить у себя этот прекрасный трофей», — приводит Eurosport слова Соболенко.

26-летняя белоруска повторила достижение американки Серены Уильямс, выиграв один турнир категории WTA 1000 три раза подряд. Ранее Соболенко становилась лучшей в Ухане в 2018 и 2019 годах, после чего соревнования не проводились до этого сезона из-за пандемии коронавируса.