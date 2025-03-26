Соболенко — о полуфинале против Паолини: «Я подстрою свою игру под нее»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от полуфинального матча против итальянки Ясмин Паолини на турнире в Майами.

«В свой выходной я поработаю над тем, что не получилось в четвертьфинале, а также подстрою свою игру под Ясмин. Она отличная теннисистка. У нас было много хороших матчей в прошлом, и это будет отличная битва. Постараюсь показать свою лучшую игру в следующем матче», — цитирует белоруску пресс-служба турнира в Майами.

В 1/4 финала соревнований Соболенко одержала победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь со счетом 6:2, 7:5, Паолини обыграла Магду Линетт из Польши (6:3, 6:2).