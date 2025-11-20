Видео
WTA. Новости
Сегодня, 23:15

Соболенко — Кирьосу в преддверии «Битвы полов»: «Испугался?»

Алина Савинова

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и австралиец Ник Кирьос обменялись комментариями в преддверии выставочного матча «Битва полов».

Спортсмены сыграют друг против друга 28 декабря в Дубае (ОАЭ).

«Ник, испугался? Для меня это по-прежнему проще простого», — написала Соболенко в соцсети под постом Кирьоса.

На это австралиец ответил: «Забавно, но на этот раз я позволю своей ракетке говорить... Никогда не сомневался».

27-летняя Соболенко является победительницей 21 турнира WTA в одиночном разряде, в том числе четырех «Больших шлемов». 30-летний Кирьос за карьеру завоевал 7 титулов АТР в одиночном разряде. В 2022 году австралиец стал финалистом Уимблдона.

1

  • Дмитрий Ушкачев

    Битва полов... Половая битва... Битва на полу... Битва за пол... Ппц, конечно, и не хотелось бы, чтобы этот формат прижился. Подурковали и - разбежались. Если же это станет трендом... Таким - место в октагоне.

    20.11.2025

    Теннис
    Арина Соболенко
    Ник Кирьос
