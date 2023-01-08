Соболенко: «Я чувствую, что готова показать себя с лучшей стороны, и настроена на еще более серьезные сражения»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями после победы на турнире в Аделаиде (Австралия).

«Я очень довольна еще одним завоеванным титулом, это была отличная неделя. Я наслаждалась каждым моментом здесь, в Аделаиде, и довольна своим выступлением. Моя подача очень помогла мне, особенно сегодня. Я смогла оказать на Линду давление во время ее подачи. Думаю, именно поэтому я победила. Я чувствую, что готова показать себя с лучшей стороны, и настроена на еще более серьезные сражения», — сказала Соболенко.

Для 24-летней теннисистки этот титул стал 11-м в карьере.