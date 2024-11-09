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Сегодня, 11:33

Соболенко: «Я многого добилась в этом сезоне, поэтому для разочарований нет места»

Алина Савинова
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что не разочарована прошедшим сезоном, несмотря на вылет с Итогового турнира WTA.

8 ноября 26-летняя спортсменка уступила в полуфинале Итогового чемпионата американке Коко Гауфф со счетом 6:7 (4:7), 3:6. Она проиграла на этой стадии турнира второй год подряд.

«Я считаю, что многого добилась в этом сезоне, поэтому нет места разочарованиям. Я просто должна гордиться собой. Я выиграла два турнира «Большого шлема», стала первой ракеткой мира и закончила год в этом статусе, чего я хотела в прошлом году, но так и не добилась этого. Я очень жду нового сезона и хочу продолжать стремиться к лучшему, используя те моменты, которые у меня были в этом году», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Арина Соболенко. Соболенко и Кудерметова остались без финалов в Эр-Рияде. Они упустили шансы на WTA Finals

Белоруска отметила, что продолжит работать над своим настроем, игрой и постарается показать свой лучший теннис в Австралии.

В этом сезоне Соболенко выиграла 4 турнира WTA. На ее счету 54 победы и 12 поражений.

Теннис
Арина Соболенко

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