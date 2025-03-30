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30 марта, 08:06

Соболенко рассказала о чертах национального характера: «Белорусы — народ открытый, всегда рад помочь»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко после победы на Miami Open ответила на вопрос обозревателя «СЭ» о чертах национального характера и их влиянии на формирование чемпионки.

— Белорусы считаются людьми добродушными, работящими и спокойными. Согласны ли вы с таким описанием национального характера, насколько ему соответствуете, и что из этого сделало Вас первой ракеткой мира?

— Мы и правда добродушные. Думаю, что белорусы — народ открытый, добрый и всегда рад помочь. Правильно вы сказали — добродушный. И очень работоспособный. Думаю, что это качество и помогло мне стать тем, кто я есть.

По поводу спокойного... Тут не могу говорить. Возможно, у меня какие-то итальянские корни или что-то в этом роде, потому что мой темперамент — такой, ха-ха, очень эмоциональный. Но в принципе я смогла его побороть, и сейчас у меня есть контроль над эмоциями.

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Теннис
Арина Соболенко
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