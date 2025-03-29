Соболенко: «Всякий раз, когда я с чем-то борюсь, напоминаю себе, насколько я сильна»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос о том, работала ли она отдельно над тем, чтобы улучшить ментальную устойчивость.

«Честно говоря, я не знаю. Я думаю, что мне пришлось преодолеть много проблем, и именно это сделало меня очень жестким человеком. Всякий раз, когда я с чем-то борюсь, я просто напоминаю себе, насколько я крута, насколько сильна и что я могу справиться с чем угодно. Эта касается не только тенниса, но и жизни в целом», — приводит Tennis World USA слова спортсменки.

Ранее Соболенко победила итальянку Ясмин Паолини (6:2, 6:2) и вышла в финал «тысячника» в Майами. В решающем матче первая ракетка мира сыграет против американки Джессики Пегулы.

26-летняя белоруска является чемпионкой трех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Всего она завоевала 18 титулов на уровне WTA.