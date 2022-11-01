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Сегодня, 08:21

Соболенко — о победе над Жабер: «Мне удавалось выигрывать очки в ключевые моменты»

Мария Гусева
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями от победы над представительницей Туниса Онс Жабер (3:6, 7:6 (7:5), 7:5) в матче группового этапа Итогового турнира WTA.

«Я просто пыталась наслаждаться каждой секундой, проведенной здесь, старалась сделать все возможное. Посмотрим, что принесет последняя неделя сезона. Я сказала себе: продолжай пытаться, продолжай бороться и сделай так, чтобы для победы ей нужно было сделать что-то великое. Думаю, именно поэтому я оказывала на нее чуть больше давления. И мне удавалось выигрывать очки в ключевые моменты», — цитирует пресс-служба WTA Соболенко.

В следующем матче Соболенко встретится с Марией Саккари (Греция), Жабер сыграет с Джессикой Пегулой (США).

Теннис
Арина Соболенко
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Саккари — о победе над Пегулой: «Я была очень агрессивна»