Соболенко после победы над Гауфф: «Что-то щелкнуло, и я смогла сделать брейк»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над американкой Коко Гауфф (7:6 (7:5), 6:2) в матче группового этапа Итогового турнира WTA.

«Честно говоря, я уже готовилась ко второму сету. Что-то щелкнуло, и я смогла сделать брейк, и этот гейм придал мне уверенности в том, что я все-таки добьюсь своего в этом сете», — цитирует 27-летнюю спортсменку ESPN.

В первом сете Гауфф не подала на сет при счете 5:4.

В полуфинале Соболенко сыграет с Амандой Анисимовой.