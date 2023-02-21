Азаренко вышла в третий круг турнира WTA в Дубае, Квитова обыграла Путинцеву

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла американку Аманду Анисимову во втором круге турнира WTA в Дубае (ОАЭ) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:5). В следующем круге Азаренко встретится с американкой Мэдисон Кис. В другом матче второго круга чешка Петра Квитова была сильнее казахстанки Юлии Путинцевой — 6:4, 6:4. В матче третьего круга Квитова сыграет с соотечественницей Барборой Крейчиковой, которая обыграла россиянку Дарью Касаткину (6:4, 4:6, 7:5). Дубай (ОАЭ) Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships Призовой фонд 2 788 468 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Виктория Азаренко (Белоруссия, 15) — Аманда Анисимова (США) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:5) Петра Квитова (Чехия, 12) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 6:4 Джессика Пегула (США, 3) — Виктория Томова (Болгария, Q) — 6:2, 5:7, 6:1 Каролина Мухова (Чехия) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:4, 7:6 (7:4)