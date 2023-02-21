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Сегодня, 15:27

Азаренко вышла в третий круг турнира WTA в Дубае, Квитова обыграла Путинцеву

Руслан Минаев
Виктория Азаренко.
Фото AFP
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла американку Аманду Анисимову во втором круге турнира WTA в Дубае (ОАЭ) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:5).

В следующем круге Азаренко встретится с американкой Мэдисон Кис.

В другом матче второго круга чешка Петра Квитова была сильнее казахстанки Юлии Путинцевой — 6:4, 6:4. В матче третьего круга Квитова сыграет с соотечественницей Барборой Крейчиковой, которая обыграла россиянку Дарью Касаткину (6:4, 4:6, 7:5).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 15) — Аманда Анисимова (США) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:5)

Петра Квитова (Чехия, 12) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 6:4

Джессика Пегула (США, 3) — Виктория Томова (Болгария, Q) — 6:2, 5:7, 6:1

Каролина Мухова (Чехия) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:4, 7:6 (7:4)

Теннис
Виктория Азаренко
Джессика Пегула
Петра Квитова
Сорана Кирстя
Юлия Путинцева
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