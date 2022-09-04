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4 сентября, 16:19

Азаренко: «Тренеры используют теннисисток в своих интересах в разных ситуациях»

Виктория Азаренко заявила, что тренеры манипулируют молодыми игроками
Анна Горшкова
Корреспондент

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко заявила, что тренеры манипулируют молодыми игроками.

«Это очень деликатная тема, потому что вы не услышите этих историй, пока игроки сами их не расскажут. В туре это происходит направо и налево, что очень печально. Наша задача — лучше обеспечивать безопасность. Для Совета игроков это чуть ли не проблема номер 1. Потому что мы видим этих уязвимых молодых девушек, которых тренеры используют в своих интересах в разных ситуациях.

Меня это очень расстраивает. У меня сын, и я не замечаю, чтобы такое часто случалось в мужском туре. А будь у меня дочь, у меня возник бы вопрос, захочет ли она играть в теннис, и меня бы это очень беспокоило», — сказала Азаренко на пресс-конференции.

В четвертом круге US Open-2022 Азаренко встретится с чешкой Каролиной Плишковой.

Теннис
US Open
Виктория Азаренко
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