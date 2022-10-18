Бенчич обыграла Фернандес и вышла во второй круг турнира в Гвадалахаре

Сегодня, 07:01
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич в первом круге турнира в Гвадалахаре обыграла канадку Лейлу Фернандес со счетом 7:5, 6:7 (10:12), 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 46 минут. На счету швейцарки 7 эйсов, 13 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнта из 9.
Во втором круге Бенчич встретится с американкой Слоан Стивенс.
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Guadalajara Open Akron
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Белинда Бенчич (Швейцария, 10) — Лейла Фернандес (Канада) — 7:5, 6:7 (10:12), 6:3
Петра Квитова (Чехия, 16) — Бернарда Пера (США) — 6:3, 7:5