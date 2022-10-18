Бенчич обыграла Фернандес и вышла во второй круг турнира в Гвадалахаре

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич в первом круге турнира в Гвадалахаре обыграла канадку Лейлу Фернандес со счетом 7:5, 6:7 (10:12), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут. На счету швейцарки 7 эйсов, 13 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнта из 9. Во втором круге Бенчич встретится с американкой Слоан Стивенс. Гвадалахара (Мексика) Турнир WTA Guadalajara Open Akron Призовой фонд 2 527 250 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Белинда Бенчич (Швейцария, 10) — Лейла Фернандес (Канада) — 7:5, 6:7 (10:12), 6:3 Петра Квитова (Чехия, 16) — Бернарда Пера (США) — 6:3, 7:5