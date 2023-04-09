Бенчич обыграла Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Чарльстоне

Сегодня, 21:09
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич обыграла американку Джессику Пегулу в полуфинале турнира WTA 500 в Чарльстоне — 7:5, 7:6 (7:5).
Спортсменки провели на корте 2 часа и 3 минуты.
В финале турнира Бенчич сыграет против представительницы Туниса Онс Жабер.
Ранее швейцарская теннисистка объявила о расставании с тренером Дмитрием Турсуновым.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Белинда Бенчич (Швейцария, 4) — Джессика Пегула (США, 1) — 7:5, 7:6 (7:5)
Следующий соперник:
Онс Жабер (Тунис, 2)