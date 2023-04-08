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Сегодня, 13:15

Бенчич разорвала сотрудничество с россиянином Дмитрием Турсуновым

Виталий Косик
Корреспондент
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прекратила сотрудничество с российским специалистом Дмитрием Турсуновым, сообщила Линдсей Дэвенпорт в эфире Tennis Channel.

Работа между швейцарской теннисисткой и российским тренером была прекращена после турнира в Майами. Бенчич дошла до 1/16 финала, где уступила россиянке Екатерине Александровой.

Турсунов работал с швейцарской теннисисткой с октября 2022 года. С российским тренером теннисистка завоевала два титула — на турнире WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) и на турнире WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

Теннис
Белинда Бенчич
Дмитрий Турсунов
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