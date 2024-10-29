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Сегодня, 17:31

Россиянки Бетова и Прозорова вышли в четвертьфинал парного турнира в Гонконге

Руслан Минаев
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Россиянки Маргарита Бетова и Татьяна Прозорова вышли в четвертьфинал парного турнира в Гонконге.

В первом круге теннисистки победили местный дуэт Леон Юстин/Нг Маньин — 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 19 минут.

За выход в полуфинал Бетова и Прозорова встретятся с парой Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания, 2).

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Маргарита Бетова/Татьяна Прозорова (Россия) — Леон Юстин/Нг Маньин (Гонконг, WC) — 6:4, 6:4

Теннис

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