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Сегодня, 22:41

Блинкова проиграла 136-й ракетке мира Бейлек в первом круге турнира в Мадриде

Алина Савинова
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45-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова в трех сетах уступила француженке Саре Бейлек, занимающей 136-е место в рейтинге WTA, в первом круге турнира в Мадриде.

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу представительницы Франции.

Следующей соперницей Блинковой станет еще одна россиянка Анна Калинская.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Сара Бейлек (Чехия, Q) — Анна Блинкова (Россия) — 4:6, 6:3, 6:3

Теннис
Анна Блинкова
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