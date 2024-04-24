Блинкова проиграла 136-й ракетке мира Бейлек в первом круге турнира в Мадриде

Сегодня, 22:41
45-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова в трех сетах уступила француженке Саре Бейлек, занимающей 136-е место в рейтинге WTA, в первом круге турнира в Мадриде.
Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу представительницы Франции.
Следующей соперницей Блинковой станет еще одна россиянка Анна Калинская.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Сара Бейлек (Чехия, Q) — Анна Блинкова (Россия) — 4:6, 6:3, 6:3