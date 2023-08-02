Блинкова и Грачева проиграли в первом круге турнира в Вашингтоне в парном разряде

Российская теннисистка Анна Блинкова в паре с Варварой Грачевой проиграла в первом круге турнира в Вашингтоне. В трех сетах они проиграли американке Николь Меличар и австралийке Эллен Перес. Следующий соперник Меличар и Перес определится в матче Тереза Михаликова/Ян Чжаосюань — Лаура Зигемунд/Вера Звонарева. Вашингтон (США) Турнир WTA Mubadala Citi DC Open Призовой фонд 780 637 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Первый круг Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 1) — Анна Блинкова/Варвара Грачева (Россия/Франция) — 7:6 (7:3), 5:7, 10:6