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Сегодня, 00:20

Блинкова и Грачева проиграли в первом круге турнира в Вашингтоне в парном разряде

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Анна Блинкова в паре с Варварой Грачевой проиграла в первом круге турнира в Вашингтоне. В трех сетах они проиграли американке Николь Меличар и австралийке Эллен Перес.

Следующий соперник Меличар и Перес определится в матче Тереза Михаликова/Ян Чжаосюань — Лаура Зигемунд/Вера Звонарева.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 1) — Анна Блинкова/Варвара Грачева (Россия/Франция) — 7:6 (7:3), 5:7, 10:6

Теннис
Анна Блинкова
Варвара Грачева
0
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