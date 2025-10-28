Блинкова и Кудерметова снялись с матча первого круга парного турнира в Цзюцзяне

28 октября, 14:43
Россиянки Анна Блинкова и Полина Кудерметова снялись с парного турнира в Цзюцзяне.
В первом круге их соперницами должен был стать дуэт Изабель Ховерлаг/Майя Люмсден (Нидерланды/Великобритания, 4).
Ховерла и Люмсден во втором круге сыграют с победительницами матча Алисия Барнетт/Эликсан Лешемия (Великобритания/Франция) — Мана Аюкава/Канако Морисаки (Япония).
Цзюцзян (Китай)
Турнир WTA Jiangxi Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Изабель Ховерлаг/Майя Люмсден (Нидерланды/Великобритания, 4) — Анна Блинкова/Полина Кудерметова (Россия) — 0:0 отказ 2-й пары