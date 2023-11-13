Блинкова и Павлюченкова поднялись в рейтинге WTA

Россиянка Анна Блинкова поднялась с 54-й на 53-ю строчку обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Также строчкой выше стали россиянки Анастасия Павлюченкова и Камилла Рахимова.

Диана Шнайдер опустилась с 60-й на 62-ю позицию.

Лидером рейтинга является полька Ига Свентек, второй идет белоруска Арина Соболенко, на третьей строчке — американка Кори Гауфф.

Рейтинг WTA от 13 ноября:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9295 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9050;

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6580;

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6365;

5 (5). Джессика Пегула (США) — 5975;

6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4195;

7 (7). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4075;

8 (8). Каролина Мухова (Чехия) — 3651;

9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3620;

10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2880...

16 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2650...

18 (18). Дарья Касаткина (Россия) — 2550;

19 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2520...

21 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2035...

28 (28). Анастасия Потапова (Россия) — 1588...

46 (46). Мирра Андреева (Россия) — 1149...

53 (54). Анна Блинкова (Россия) — 1110...

58 (59). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1044;

62 (60). Диана Шнайдер (Россия) — 988...

75 (75). Элина Аванесян (Россия) — 915...

77 (77). Анна Калинская (Россия) — 885...

94 (95). Камилла Рахимова (Россия) — 758.