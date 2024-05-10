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Сегодня, 13:57

Блинкова из-за травмы не доиграла матч с Коллинз в турнире в Риме

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Анна Блинкова из-за повреждение снялась с матча против американки Дэниэлл Коллинз во втором круге турнира в Риме.

Россиянка отказалась от продолжения матча после первого сета, в котором она уступила со счетом 4:6. Блинкова получила травму ноги.

В следующем круге Коллинз сыграет с победительницей пары Майар Шериф (Египет) — Ясмин Паолини (Италия, 11).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 доллар

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Дэниэлл Коллинз (США, 13) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 0:0 отказ 2-го игрока

Теннис
Анна Блинкова
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