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1 апреля, 21:56

Блинкова проиграла в первом круге турнира в Чарльстоне

Руслан Минаев
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Россиянка Анна Блинкова проиграла американке Энн Ли в первом круге турнира в Чарльстоне — 4:6, 3:6.

Матч длился 1 час 31 минуту. Блинкова за игру сделала 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. У Ли — 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 из 11 реализованных брейк-пойнтов.

Ли во втором круге сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Энн Ли (США) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 6:3

Теннис
Анна Блинкова
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