Блинкова обыграла Бондар и вышла во второй круг турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира WTA в Чарльстоне (США). В матче первого круга 24-летняя спортсменка обыграла Анну Бондар из Венгрии — 7:6 (9:7), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. На счету Блинковой 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. Бондар сделала 6 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и не реализовала 4 брейк-пойнта. Во втором круге соперницей Блинковой станет Джессика Пегула из США. Чарльстон (США) Турнир WTA Credit One Charleston Open Призовой фонд 780 637 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Анна Блинкова (Россия) — Анна Бондар (Венгрия) — 7:6 (9:7), 6:2