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Сегодня, 13:56

Блинкова обыграла Наварро в четвертьфинале турнира в Страсбурге

Игнат Заздравин
Корреспондент
Анна Блинкова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу над Эммой Наварро из США в четвертьфинале турнира в Страсбурге (Франция) — 6:4, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 41 минуту.

Блинкова сделала 5 эйсов, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету американки 1 подача навылет, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анна Блинкова (Россия) — Эмма Наварро (США) — 6:4, 6:4

Теннис
Анна Блинкова
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