Блинкова обыграла Наварро в четвертьфинале турнира в Страсбурге

Сегодня, 13:56
Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу над Эммой Наварро из США в четвертьфинале турнира в Страсбурге (Франция) — 6:4, 6:4.
Игра продолжалась 1 час 41 минуту.
Блинкова сделала 5 эйсов, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету американки 1 подача навылет, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Анна Блинкова (Россия) — Эмма Наварро (США) — 6:4, 6:4