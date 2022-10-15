Блинкова обыграла Потапову и вышла в финал турнира в Румынии

Сегодня, 17:38
Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу над соотечественницей Анастасией Потаповой (5:7, 6:4, 6:4) в матче полуфинала турнира в Клуж-Напоке (Румыния).
Продолжительность встречи составила 2 часа и 25 минут. Блинкова реализовала 6 брейк-пойнтов из восьми, допустила 5 двойных ошибок и 9 раз подала навылет.
В финале турнира 24-летняя Блинкова сыграет с победительницей пары Ван Сиюй (Китай, 7) — Ясмин Паолини (Италия).
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Анна Блинкова (Россия, Q) — Анастасия Потапова (Россия, 4) — 5:7, 6:4, 6:4