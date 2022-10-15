Блинкова обыграла Потапову и вышла в финал турнира в Румынии

Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу над соотечественницей Анастасией Потаповой (5:7, 6:4, 6:4) в матче полуфинала турнира в Клуж-Напоке (Румыния).

Продолжительность встречи составила 2 часа и 25 минут. Блинкова реализовала 6 брейк-пойнтов из восьми, допустила 5 двойных ошибок и 9 раз подала навылет.

В финале турнира 24-летняя Блинкова сыграет с победительницей пары Ван Сиюй (Китай, 7) — Ясмин Паолини (Италия).

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Анна Блинкова (Россия, Q) — Анастасия Потапова (Россия, 4) — 5:7, 6:4, 6:4