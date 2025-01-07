Блинкова вышла во второй круг турнира в Хобарте

Россиянка Анна Блинкова победила американку Бернарду Перу в первом круге турнира в Хобарте — 7:5, 6:4. Матч длился 1 час 50 минут. Блинкова сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. Во втором круге 75-я ракетка мира сыграет с победительницей матча Лулу Сун (Новая Зеландия, 5) — София Кенин (США, WC). Хобарт (Австралия) Турнир WTA Hobart International Призовой фонд 275 094 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Анна Блинкова (Россия) — Бернарда Пера (США) — 7:5, 6:4