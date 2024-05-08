Блинкова победила Парри и вышла во второй круг турнира в Риме

Российская теннисистка Анна Блинкова в первом круге турнира в Риме обыграла Диан Парри из Франции со счетом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. На счету 25-летней россиянки 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге Блинкова встретится с Дэниэлл Коллинз из США.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Диан Парри (Франция) — 6:2, 6:3