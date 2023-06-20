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Сегодня, 18:39

Блинкова победила Зигемунд и сыграет с Аванесян во втором круге турнира в Берлине

Теннисистка Анна Блинкова.
Анна Блинкова.
Фото Global Look Press
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Россиянка Анна Блинкова обыграла немку Лауру Зигемунд (6:3, 6:7 (3:7), 7:5) в матче первого круга турнира WTA в Берлине. Продолжительность встречи составила 3 часа и 6 минут.

На счету 24-летней Блинковой — 8 подач навылет и 11 двойных ошибок. 35-летняя Зигемунд выполнила три подачи навылет при пяти двойных ошибках.

Блинкова сыграет во втором круге против соотечественницы Элины Аванесян, которая ранее одолела россиянку Дарью Касаткину (6:2, 3:6, 7:6 (9:7).

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд. Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Лаура Зигемунд (Германия, Q) — 6:3, 6:7 (3:7), 7:5

Теннис
Анна Блинкова
Лаура Зигемунд
Элина Аванесян
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