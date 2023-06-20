Блинкова победила Зигемунд и сыграет с Аванесян во втором круге турнира в Берлине

Россиянка Анна Блинкова обыграла немку Лауру Зигемунд (6:3, 6:7 (3:7), 7:5) в матче первого круга турнира WTA в Берлине. Продолжительность встречи составила 3 часа и 6 минут. На счету 24-летней Блинковой — 8 подач навылет и 11 двойных ошибок. 35-летняя Зигемунд выполнила три подачи навылет при пяти двойных ошибках. Блинкова сыграет во втором круге против соотечественницы Элины Аванесян, которая ранее одолела россиянку Дарью Касаткину (6:2, 3:6, 7:6 (9:7). Берлин (Германия) Турнир WTA bett1open Призовой фонд 780 637 долларов Открытые корты, трава Одиночный разряд. Первый круг Анна Блинкова (Россия) — Лаура Зигемунд (Германия, Q) — 6:3, 6:7 (3:7), 7:5